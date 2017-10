Videon est partenaire de la deuxième édition du Marathon Cinéma, 24 h chrono pour faire ton film, organisé par les Ateliers d’Arts Plastiques d'Evry.Il s’agit de réaliser un film de moins de 5 min en 24h avec des caméras de poche (pocket cam, téléphone portable ou appareil photo/vidéo compact). Dès votre inscription, les règles et contraintes que vous devrez respécter vous seront données et, s'il est selectionné, votre film sera projeté en public et sur grand écran au Théatre de l'Agora lors d'une grande cérémonie de remise des prix.Un DVD sera aussi édité avec la plupart des films en compétition et sera distribué à tous les participants.Durant les délibérations du jury, Olivier Billet et Olivier Rakotovao, deux videoniens chevronnés, animeront un atelier sur les effets spéciaux en vidéo.Rendez-vous donc place de l’Agora (Centre commercial Evry 2, devant le théatre) pour le lancement du concours le vendredi 24 mai 2013 à 17h.Programme complet et inscription :www.agglo-evry.fr/La-Culture/Actu-et-agenda/Archive/Marathon-cinema-24h-chrono-pour-faire-ton-film