Projection-débat

vendredi 22 février 2013

de 14H à 20H



Université d'Evry

Amphi A103



Entrée libre







AU PROGRAMME:

DES SUPPORTS MULTIPLES POUR UNE VILLE PLURIELLE

13H30 – 14h30 : Projections de films réalisés dans le cadre des ateliers des Associations Passeurs d'Images et Vidéon. (Avec présence et intervention de leurs représentants)

L'épinette dans le cliché :



court-métrage réalisé par les jeunes de la MJC des Epinettes à Evry (encadrés par les animateurs de Vidéon), 6', 2006.

Synopsis : Sonia, journaliste en herbe, part à la rencontre des jeunes et animateurs culturels des Epinettes. Lion des préjugés, elle intérroge...

Les tours descendent au parc :



court-métrage d'animation réalisé par les enfants du centre social Condorcet, 3'37, 2004,Passeurs d'Image, Roanne, Rhône-Alpes, (en présence de Frédéric Philibert, intervenant de Passeurs d'Images)

Synopsis : Détruire des HLM, certes. Mais pour y mettre quoi ? Et qu'en pensent les enfants ? Laissons-les s'exprimer... pourquoi pas en pâte à modeler ?

Ceux d’en Ville :



fiction-documentaire d'Ariane Doublet, encadré par l'Association Passeurs d'Images,13'45, 2005, MJC de Fécamp, Pôle Image Haute-Normandie.

Synopsis : À Fécamp, le quartier du Ramponneau a mauvaise réputation. Fatigué d’entendre d’autres jeunes décrier son quartier, un adolescent propose de leur faire visiter.

A nos frères :



clip musical de Ramona Roenaru, encadré par l'Association Passeurs d'Images, 3'40, 2005, Alsace-Strasbourg, une production Arachnima.

Synopsis : A travers le rap, les filles s’adressent aux garçons de leur quartier. Après la mise en forme et en rimes, elles chantent pour revendiquer leur droit à la liberté, à la différence, à l’émancipation et évoquent la peur que leur inspirent parfois « certains gars du quartier ».

14h30 – 15h15 : Projections de films primés aux festivalsImag'Essonne (Avec présence et intervention de leurs représentants)

Unicode :



Synopsis : De la difficulté de communiquer dans notre société. Une création originale, haute en couleur.

Mon Hall :



court-métrage de comédie réalisé par Hassan Strauss, produit par OMJA, 7'05, 2007.

Synopsis : Un groupe de jeunes dans un hall de batiment HLM: attention danger?

15h20 – 16h : Projection et débat autours de « Brève de trottoir », webdocumentaire d'Olivier Lambert et de Thomas Salva, 16', 2010 (En présence du réalisateur)

Synopsis : La rue, premier lieu de rencontres et de découvertes, nous offre beaucoup à voir, mais trop souvent le rythme de nos vies effrénées nous empêche de nous arrêter. Pourtant ils sont là, ces personnages aux histoires extraordinaires. Un papy danseur, un SDF spéculateur, un peintre poète et mannequin. On ne connaît rien de leur vie, de leur destin. Qui sont-ils, quel est leur parcours, quel sens donnent-ils à leur vie ? A travers ces portraits ce ne sont pas seulement des tranches de vie que l’on découvre, c’est aussi la puissance de la proximité comme lien social, c’est enfin la confirmation de l’universalité de nos existences. Brèves de Trottoirs nous plonge au cœur d’un Paris méconnu, au travers de personnages ordinaires aux histoires extraordinaires.

16h – 16h45 : Promotion du Master Image et Société (UEVE)

Projection de « La cité des poètes », court-métrage documentaire réalisé par Mathilde Chikitou, Master Image et Société, 18'35, 2009.

Synopsis : La Cité des Poètes tombe en ruine et sa démolition est désormais planifiée. Ce film, tout en soulevant des questions sociales et politiques essentielles, rend la parole à ses habitants confrontés à la destruction d'un espace rempli de souvenirs...

Présentation du Master Image et Société de l'UEVE

Débat autours de la question de « Comment filmer la ville ? »



SOIREE : 17h-20H : ART et VILLE





Chats perchés :



film de Chris Marker, 2004, 59'. Une production : Les Films du Jeudi, en association avec ARTE France.

Synopsis : A Paris, en 2002. Chris Marker, intrigué par la présence de chats jaunes perchés sur les murs, filme les événements politiques et internationaux majeurs des années 2000. Un hommage à Chris Marker, décédé en 2012, autant qu'une réflexion sur notre société et ses mouvements de contestation par différents modes d'expression – le chat perché souriant des murs de Paris se faisant le témoin de notre époque.

Monsieur Chat à la Goutte d'Or :



film de Jean-Marc Bombeau, 15', 2011. En Présence du réalisateur.

Synopsis : Monsieur Chat, célèbre félin jaune au sourire narquois, il est bien connu dans le quartier de la Goutte d'Or (Barbès). Et pour cause ! Un jour de 2011, l'Écho musée, centre culturel et de rencontre incontournable, décida de donner carte blanche à son graffeur, Thomas Vuille. Depuis, son Monsieur Chat envahit les façades et les stores des commerces du quartier. Il sourit aux passants et aux habitants de la Goutte d'or à qui cet art est destiné. Ce court-métrage amateur est une trace de cette journée... haute en couleur.

Débat autour des pratiques artistiques urbaines

court-métrage d'animation réalisé par Vincent Duboué, Ecole Supérieur des Arts décoratifs de Strasbourg, 6,38, 2004.