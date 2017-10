Mercredi 14 novembre 2012 à 10H

au cinéma le Cyrano

à Montgeron





Dimanche 18 novembre à 15H

au Ciné 220 à Brétigny-sur-Orge





Mercredi 21 novembre à 14H

au cinéma le Calypso à Viry-Chatillon





Mercredi 28 novembre à 15H

au cinéma Atmosphère de Marcoussis





Mercredi 5 décembre à 14H

à l'Espace Marcel Carné de Saint-Michel-sur-Orge





Mercredi 12 décembre à 14H

au cinéma François Truffaut à Chilly-Mazarin





Tarif unique: 4 €





Venez nombreux !!!

Dans le cadre de la 14ème édition du Festival du Film Européen en Essonne, organisée par Cinessonne, Olivier Billet et Olivier Rakotovao, réalisateurs professionnels et membres actifs de Videon, présenteront des ateliers sur le thème "Georges Méliès, grand magicien du cinéma".Après la projection du fameux "" en copie restaurée, nous rendrons hommage à, père des effets spéciaux au cinéma, en reproduisant sur scène certaines de ces expériences de trucages visuels, avec la participation du public.Réalisées avec peu d'outils techniques mais beaucoup d'astuce, les spectateurs auront facilement les moyens et toute liberté de reproduire chez eux ces effets spéciaux... et d'en créer de nouveaux.Prévus dans le programme Jeune Public du festival, ces ateliers auront lieu lors de 10 représentations, dessiminées dans 9 cinémas éssonniens, dont 6 seront ouvertes au grand public (4 autres ateliers, qui affichent déjà complet, étant réservés aux groupes scolaires).