http://www.youtube.com/watch?v=fKAcAvKQ0us&feature=youtu.be



TALENTS CACHES 4



samedi 23 mars

à 19H00





Maison de quartier du Village - Aguado



Place du Général de Gaulle

(en face de la Mairie annexe et du Bureau de Poste)

à EVRY





Entrée libre





Pour plus d'info:



http://www.evry.fr/agenda/event/talents-caches-4eme-edition.html

Videon est à nouveau partenaire de la soirée "TALENTS CACHES". Ce projet a pour but de valoriser les acteurs de la culture hip-hop à Evry. Musique, danse, graff... tous les aspects de cette culture urbaine seront représentés avec des expos, des demonstrations de danse et un grand concert final.Le documentaire sur la soirée "Talents cachés 2012, 3ème édition", réalisé par Olivier Rakotovao et Olivier Billet (deux videoniens chevronés) sera diffusé durant la soirée mais vous pouvez d'ores et déjà le voir en ligne:On vous attend donc nombreux.