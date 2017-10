Comme chaque année, Videon soutient le Festival Imag'Essonne, qui fêtera sa dixième édition en 2012.



Ce festival a pour but d'aider à l'essor de jeunes réalisateurs amateurs. En plus d'une large diffusion de leurs court-métrages, les gagnants se voit remettre des prix utiles pour leurs prochaines réalisations. Par exemple, l'an dernier, il s'agissait, entre autre, d'ouvrage technique sur le cinema, de stage pratique avec des professionnels reconnus, etc...



Pour participer à ce festival, reservé au 18-30ans, il vous suffit d'envoyer avant le 1er mars 2012 votre film (fiction, documentaire, animation...) de moins de 15 minutes à l'adresse de l'association, accompagné de la fiche d'inscription.



Tous les renseignements sur le site Imag'Essonne:



http://www.imagessonne.org/appel_038.htm





A noter que toute l'année, l'association Imag'Essonne organise des ateliers d'écriture et de réalisation de court-métrage ainsi que des soirées de projections dans les MJC de l'Essonne. Les programmes sont aussi disponible sur le site de l'association.