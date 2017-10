http://www.evry.fr/agenda/event/soiree-talents-caches.html

Videon assurera la captation de la troisième édition du festival TALENTS CACHES.Ce festival réunit sur scène un panel d'artistes issus de la culture hip-hop et urbaine: chanteurs, danseurs, graffeurs...Le concert du 17 mars prochain sera l'occasion de célébrer la sortie de la compilation "Talents cachés 3", qui réunit des morceaux écrits spécialement pour le festival. Pour se faire, il a été demandé aux groupes séléctionnés d'écrire et de composer une chanson sur le thème "Dans dix ans" et ainsi d'exprimer leurs souhaits d'avenir. Chaque morceau a ensuite été enregistré dans un studio professionnel, ce qui fut une grande première pour tous ces jeunes musiciens amateurs.Rendez-vous donc leà laPlace du Gal de Gaulleà EVRY( face à la Mairie annexe et le bureau de Poste du Village)