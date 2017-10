Conférence "Résister et agir en situation de crise" du 5 octobre 2011 au Théatre de l'Agora d'Evry.



Dialogue entre Patrick Viveret, philosophe, auteur de « Reconsidérer la richesse » et Hervé Kempf, journaliste, auteur de « L’oligarchie ça suffit, vive la démocratie ».





En partenariat avec le Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Évry et de l’Essonne et la Communauté d’Agglomération Évry Centre Essonne.



Ces dernières années, les crises, qu’elles soient écologiques, financières ou sociales, se sont multipliées et cette tendance semble se renforcer. Face à elles, il devient donc primordial de sortir de l’impuissance et de la peur et organiser sur le plan collectif la « résilience » (adaptation aux changements).



Apprendre à réagir et préparer la métamorphose de notre société, tel est le thème de l’intervention de Patrick Viveret, qui déclinera les trois volets « Résistance créative, Vision anticipatrice et Expérimentation sociale», accompagné d’Hervé Kempf.

"Résister et agir en situation de crise" - Partie 1/3





"Résister et agir en situation de crise" - Partie 2/3

"Résister et agir en situation de crise" - Partie 3/3