Samedi 11 février 2012 à 18H00

Cinema "Quai des images"

9 boulevard Victor Etienne à LOUDEAC ( Cote d'Armor)





Rendez-vous avec nos amis bretons (et tous les autres) pour la projection sur grand écran du fan-film "", réalisé et produit paren collaboration avecLa projection sera suivi d'une rencontre avec l'équipe technique du film puis d'une petite collation proposée par l'association escal'Armor.Vous pourrez ainsi decouvrir tous les secrets de ce long-métrage français et totalement amateur, rendant hommage à la saga de Georges Lucas.La soirée se clôturera avec, dès 21H00, laEntrée libre et gratuite (sauf pour la projection de "Star Wars - Episode 1: la menace fantôme", tarif habituel du cinema "Quai des images").Tous les renseignements sur le site de l'Association Ere2:http://www.ordresith.com/