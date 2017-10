http://womenareheroes-lefilm.com

A l'occasion de la journée de la femme, nous vous rappelons la projection du film "Women are heroes", réalisé par JR, à la Maison de Quartier du Village-Aguado.Ce documentaire, qui s'inscrit dans un plus grand projet multimédia, (photos, peinture...)suit le destin de femmes reparties aux quatre coins du monde, vivant dans des situations sociales très chaotiques et souvent confrontées à la pauvreté ou la violence au quotidien.La projection sera suivie d'un débat.Nous vous attendons donc le: