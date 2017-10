Cette année, le collectif GRISP et Ere2-LSOM, rassemblés sous l’appellation "eRe-2", fête ses 10 années d’existence. A cette occasion, VIDEON et eRe-2 organisent un grand rendez-vous avec le public par un festival à la fois pédagogique et ludique dédié à l’audiovisuel.



Tout au long du week-end les associations mettront en place des ateliers qui permettront au public de se familiariser avec les différents métiers du cinéma et de l'imaginaire.



A cette occasion toutes leurs oeuvres communes seront diffusées, notamment :



- Le fan-film "L'ORDRE SITH" ( durée :1H10),

- L’INTÉGRALE de la première saison de la série policière "GRISP-PROFILERS",

- les diffèrents clips réalisées durant ces quatre derniers années: Julien Thuret, LIL'Stick,...

- Les premières minutes du long-métrage actuellement en cours de réalisation: "LES SEIGNEURS D'OUTRE-MONDE".



Tous ces films ont été réalisés en vidéo numérique par de vrais amateurs ( au sens noble du terme) d'art numérique et de cinéma, accompagnés de quelques professionnels, sans "réel" budget de production.



Les équipes techniques seront présentes pendant les deux jours du grand salon afin de partager avec vous tous les secrets de tournage avec une grande exposition de photos et d'objets ayant servis aux films.



Vous pourrez aussi découvrir avec eux tous les aspects du cinéma et de la vidéo numérique durant les diffèrents ateliers: scénario, réalisation, post-production, costume, effets spéciaux, incrustation fond bleu...



RENDEZ-VOUS donc les 21, 22 et 23 SEPTEMBRE 2012 a pour une plongée dans l'imaginaire au:

Centre Culturel et de Congrès et au Théâtre de PARAY-LE-MONIAL

9 boulevard du collège

71600 PARAY-LE-MONIAL

Diffusion des films au théatre: le vendredi 21 septembre à partir de 20H00

samedi de 9H00 à 18H00

dimanche de 9H00 à 16H00



Salon et ateliers au Palais des Congrès: samedi de 9H00 à 18H00

dimanche de 9H00 à 16H00

Entrée libre



Parking gratuit

Restauration possible sur place