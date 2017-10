Comme chaque année,s'associe au Festival SIANA, une série de manifestations (colloques, expositions, rencontres, performances artistiques...) pour découvrir autrement les univers de la technologie et du multimédia.Cette année, le festival portera sur tous les aspects des jeux videos., de leurs créations à leurs influences sur notre vie et notre histoire.assurera notamment la captation du colloque "" ledans l'amphithéatre de l' www.ensiie.fr ), en présence de Brice ROY, créateur de jeux video et co-fondateur de One Life Remains, et Elisabeth ROSSE, docteur en psychologie sociale.Vous pourrez revoir Brice ROY lors de la cloture du festival leà la rencontre-débat organiséeaprès la diffusion de "". Une bonne occasion de voir ou revoir sur grand écran ce film qui a révolutionné le monde de la SF lors de sa sortie en salles en 1982. Début du film à 19H.Le festival se déroule du 4 au 11 février 2012 sur divers sites d'Evry et Ris-Orangis. Programme complet téléchargeable sur: www.siana-festival.com/